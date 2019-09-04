براءة رئيس حي الدقي وآخرين من تهمة تقاضي رشوة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، الأربعاء ببراءة رئيس حي الدقي السابق، وجميع المتهمين من تهمة الرشوة.





حضر جلسة الحكم الدكتور صالح شلبي ، والدكتور أحمد أبو خطوة، محامين الدفاع عن رئيس الحي السابق.





صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وإيهاب الطنطاوي ومحمد بسيونى وحضور مهاب الصياد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح مصطفى.





وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم الأول "نادر سعد" تقاضي مبلغ 250 ألف جنيه ووحدة سكنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز وتبلغ قيمتها 2 مليون جنيه من مالكي العقار مقابل تغاضيه عن البناء المخالف، والذي تزيد قيمته عن 10 ملايين جنيه.





وأوضح أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، أن المتهم رئيس حي الدقي، طلب من المتهمين الثالث والخامس بواسطة المتهم السادس والسابع مبلغ وقدره نصف مليون جنيه وشقة سكنية بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلي بمليون و 700 ألف جنيه على سبيل الرشوة.