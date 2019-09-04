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موعد أداء الحكومة الإيطالية الجديدة لليمين الدستورية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:55 م
رئيس الوزراء الإيطالي
رئيس الوزراء الإيطالي
رويترز
كشفت الرئاسة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن أداء الحكومة الجديدة بقيادة جوزيبي كونتي، اليمين الدستورية الخميس المقبل أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

ومن يقام أداء الحكومة اليمين الدستورية، الذي يشارك فيه مجلس الوزراء بأكمله، في قصر الرئاسة غد الخميس.

وجاء التحالف بين حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة والحزب الديمقراطي يسار الوسط، الأعداء الذين أدوا اليمين الدستورية في السابق، بعد شهر من الاضطرابات السياسية الناجمة عن الانهيار المفاجئ للتحالف الحاكم السابق.

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