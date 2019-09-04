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حوادث

القضاء الإداري يؤيد نظام التعليم بـ التابلت

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:11 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
قضت محكمة القضاء الإداري ، بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي ، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإدارى .

كما قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت ، ورفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ في الشق العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى بالرأي القانونى به .

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد ، وعضوية كل من المستشارين د مخمد حسن ، عصام ابو العلا ، خالد سالم ، محمد المتولى ، أمام أبو يوسف ، محمد حسين ، أحمد السيسي ، طارق منيسي

أقام الدعوى خالد احمد مكاوى نائبا عن عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المطبق عليهم نظام التابلت ، وطالت بإلغاء الثانوية التراكمية والنظام الإلكتروني ، والعودة للنظام القديم.

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