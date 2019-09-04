إيران ترفض قرض الـ15 مليار دولار.. وتتوعد باتخاذ الخطوة النووية الثالثة

قالت قناة "برس تي في" الإيرانية اليوم الأربعاء، إن إيران رفضت فكرة قرض الـ15 مليار دولار المقدم من الاتحاد الاوروبي لمساعدة طهران لمواجهة الآثارالاقتصادية للعقوبات الأمريكية.



وكان مسئول أوروبي كبير قد قال إن إيران قد توافق على اقتراح مماثل، إلا أن القناة الإيرانية أعلنت رفض إيران من دون تقديم مزيدا من التفاصيل.



وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال أمس الثلاثاء إن هناك مفاوضات جارية لإنشاء خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار يضمن عائدات النفط الإيرانية.



وأضاف أن الفكرة هي مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط، في مقابل أمن الخليج، وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة، ومصير الاتفاق النووي ما بعد 2025، أي بعد انتهاء مدة اتفاق عام 2015.



وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن ان إيران أمهلت الاوروبيين 48 ساعة، لتنفيذ تعهداتهم بالاتفاق النووي، قبل أن يعلن الرئيس حسن روحاني الخطوة الثالثة من تخفيض التزامات إيران النووية ببعض بنود الاتفاق.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن الخطوة النووية الثالثة لبلاده ستكون "الأهم وستكون لها تأثيرات غير عادية".