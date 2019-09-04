زوج عارضة أزياء شهيرة يهديها جزءًا من جدار برلين.. فيديو وصور

نشرت عارضة الأزياء الألمانية الشهيرة "هايدي كلوم" مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يوضح الهدية المفاجئة التي قدمها لها زوجها عازف الجيتار "توم كوليتز"، وهذه الهدية هي عبارة عن "جزء من جدار برلين"، بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأظهر الفيديو، الذي نشرته عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 46 عامًا، جزءًا من جدار برلين يتم نقله إلى حديقة منزلها باستخدام رافعة.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "هايدي كلوم" ولدت في ألمانيا الغربية عام 1973، في حين أن زوجها قد ولد في ألمانيا الشرقية في عام 1989، وهو نفس العام الذي سقط فيه جدار برلين، والذي يمثل نهاية الحرب الباردة.



يذكر أن جدار برلين كان يفصل بين شرق وغرب العاصمة الألمانية لأكثر من 28 عامًا.



وعلقت "كلوم" على الفيديو، الذي نشرته أمس، الثلاثاء، قائلة: "اليوم وصلت هدية مميزة من زوجي.. جزء من جدار برلين الذي فصل بين شرق وغرب برلين لمدة 28 عامًا"، وتابعت: "سوف أنظر كل صباح إلى هذه القطعة الجميلة في حديقتي وأنا على علم بأنه لا حاجة لبناء الأسوار، بل يجب إسقاطها".



ولم يتبين تحديدًا كم تبلغ تكلفة ذلك الجزء من الجدار التاريخي الذي تلقته "كلوم" كهدية من زوجها، لكن يمكن القول إن تلك تعد بالتأكيد هدية مميزة وغير تقليدية على الإطلاق.



