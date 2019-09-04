براءة موظفة من تهمة قتل زوجها بكفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف قورة ومحمد الشرنوبي، اليوم، ببراءة إخصائية اجتماعية بإدارة دسوق التعليمية، من تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت زوجها وذلك بمدينة دسوق.



وتعود أحداث القضية 6334 لسنة 2019م، جنايات قسم دسوق، إلى الأول من مارس الماضي، عندما تلقى مدير أمن كفر الشيخ السابق، إخطارًا يفيد نشوب مشادة كلامية بين "م.ن" 52 سنة، إخصائية اجتماعية بإدارة دسوق التعليمية، وبين زوجها "ك.ع" 62 سنة، بمدينة دسوق، حال تواجدهما بمسكنهما، وتطورت المشادة إلى التعدي بالضرب، ما أدى إلى سقوطه مغشيًا على الأرض، ونُقل إلى المستشفى جثة هامدة.



وأحال المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، المتهمة، إلى محكمة الجنايات محبوسة، بتهمة الضرب المفضي إلى الموت بأن تعدت ضربًا على زوجها بالأيدي رغم كونها على دراية سابقة بأن زوجها المجني عليه يُعاني من أمراض الشيخوخة وضغط الدم والشرايين فأحدثت به الإصابات الموصوفة بأقوال مفتش الصحة بالتحقيقات فسقط صريعًا ولم تقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.



وكانت المتهمة قد قرّرت خلال استجوابها أمام إبراهيم مفرح، وكيل نيابة دسوق، نشوب مشادة كلامية بينها وبين زوجها المجني عليه واحتدت المشادة بينهما فتوجه لإحضار أداة للتعدي عليها فأوصدت باب الشقة وعقب ذلك تجمع الأهالي إثر استغاثتها وأبصرت سقوط زوجها أرضًا وتم نقل للمستشفى ووافته المنية.



وناقشت هيئة المحكمة اليوم، الطبيبة الشرعية هبة السيد إبراهيم بجلسة اليوم وانتهت إلى انقطاع رابطة السببية بين فعل المتهمة والنتيجة وهي حدوث الوفاة، ما استقر في وجدان المحكمة براءة المتهمة مما نُسب إليها من اتهامات.