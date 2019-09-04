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رياضة

سبورتينج لشبونة يجدد عقد فيرنانديز ويعقد مهمة ريال مدريد

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:38 م
صدى البلد
أ ش أ
يستعد لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز، لتجديد تعاقده مع سبورتينج لشبونة، بعدما كان قريبًا من الرحيل إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "أبولا"، فإن برونو فيرنانديز وافق بالفعل على تجديد عقده مع سبورتينج لشبونة، حيث يعيش مؤخرًا حالة كبيرة من التألق.

وزعمت الصحيفة البرتغالية أن العقد الجديد لفيرنانديز مع سبورتينج لشبونة قد يحتوي على شرط يمنعه من الانتقال إلى ريال مدريد.

وارتبط اسم فيرنانديز بالانتقال إلى العديد من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لعل أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.
ويعد اللاعب الذي سيتم عامه الـ 25، في 8 سبتمبر الجاري، أحد نجوم الدوري البرتغالي.

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