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بن زايد: الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 09:49 م
ولي عهد أبوظبي الشيخ
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد
أحمد محرم
قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إن "الإمارات والسعودية شراكة الخندق الواحد في مواجهة التحديات المحيطة.. والهدف الذي يجمعنا أمن السعودية والإمارات واستقرار المنطقة، يجمعنا مصيرنا ومستقبلنا".

ونشر حساب الشيخ محمد بن زايد على "تويتر" تصريحًا له قال فيه "حادث صافر في مأرب دفعت فيه الإمارات دماء غالية زكية وأرواح نفيسة طاهرة... خرجنا من ذلك اليوم العصيب أكثر قوة وتصميم، والحمدلله تجاوزناه بإصرار أقوى وإرادة أصلب.. تضحيات شهدائنا عظيمة ووقفة ذويهم تاريخية مشرفة".

وافتتح ولي عهد أبوظبي اليوم حديقة شهداء حرس الرئاسة، في الذكرى الرابعة لتفجير صافر في محافظة مأرب اليمنية، والذي استشهد فيه عدد من ضباط وجنود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ووقع انفجار صافر صباح يوم الجمعة 4 سبتمبر 2015 في معسكر اللواء 107 مشاة بمنطقة صافر في محافظة مأرب شمال اليمن، استشهد على أثره 45 جنديًا إماراتيًا، و10 جنود سعوديين، و5 جنود بحرينيين، إضافة إلى 32 جنديًا يمنيًا.

ومَثَّلَ هذا الحادث نقطة تحول في مجريات الأمور على الأرض، إذ اعتبر أكبر هجوم وقع على قوات التحالف العربي، بعد نحو ستة أشهر من بدء عمليات عاصفة الحزم في اليمن، لتبدأ في أعقاب الحادث عمليات عسكرية واسعة لقوات التحالف أفقدت ميليشيا الحوثي مساحات واسعة من الأرض كان تحت سيطرتها؛ حيث وصلت الأراضي المحررة لـ 80%.

وعلى الرغم من إعلان ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن تفجير مأرب أو تفجير معسكر «صافر» آنذاك، إلا أن الشكوك دارت حول تورط حزب الإصلاح الإخواني في رفع إحداثيات الموقع للميليشيا، كما تكشفت علاقة الدوحة وجماعة إخوان اليمن بالوقوف وراء الحادث.

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