حلبية: ايهاب جلال أحسن مدير فني وهذا الأمر يمنعه من قيادة منتخب مصر

أشاد عدنان حلبية ، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، بـ ايهاب جلال المدير الفني لللفريق قائلا :" أحسن مدير فني في مصر.



وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم سبورت "،أن إيهاب جلال استطاع إحداث طفرة حقيقية داخل صفوف النادي المصري البورسعيدي .



وأكد عدنان حلبية أن تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب الوطني ستؤثر بشكل كبير على أداء النادي المصري البورسعيدي ، مؤكدا أن اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني يحتاج إلى معايير خاصة للغاية.



وتابع عدنان حليبه :" المعايير المطلوب توافرها في المدير الفني الذي يتولى قيادة المنتخب المصري لا تنطبق علي إيهاب جلال ".

