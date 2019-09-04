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رياضة

حلبية: ايهاب جلال أحسن مدير فني وهذا الأمر يمنعه من قيادة منتخب مصر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:28 م
ايهاب جلال المدير
ايهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي
حسام الحارتي
أشاد عدنان حلبية ، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، بـ ايهاب جلال المدير الفني لللفريق قائلا :" أحسن مدير فني في مصر.

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " تايم سبورت "،أن إيهاب جلال استطاع إحداث طفرة حقيقية داخل صفوف النادي المصري البورسعيدي .

وأكد عدنان حلبية أن تولي إيهاب جلال قيادة المنتخب الوطني ستؤثر بشكل كبير على أداء النادي المصري البورسعيدي ، مؤكدا أن اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني يحتاج إلى معايير خاصة للغاية.

وتابع عدنان حليبه :" المعايير المطلوب توافرها في المدير الفني الذي يتولى قيادة المنتخب المصري لا تنطبق علي إيهاب جلال ".

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