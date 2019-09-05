حقوق الإنسان: رايتس ووتش منظمة محترفة في تسويق الكذب وصنعه ..فيديو

قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "أحيانًا نهدي أعداءنا بعض الهدايا بأخطاء بسيطة للغاية"، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك سرعة رد على كل حالة حتى لا نعطي ذريعة لهذه المنظمات بأن تتخذ حجرًا من الحقيقة، وتبنى عليها أهرامًا من الكذب والأكاذيب.





وأضاف الدكتور صلاح سلام فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى"، أن هذه المنظمات محترفة في الكذب وتستطيع تسويق ذلك من خلال مكاتبها حول العالم، خاصة "هيومن رايتس ووتش"، مشيرا إلى أنه لم تصل أى دولة فى العالم إلى الكمال في مجال حقوق الإنسان.





وأكد الدكتور صلاح سلام أننا نعانى من نقص المعلومات للرد على الادعاءات، ولا يمكن نفى هذه الادعاءات كاملة إلا فى وجود معلومات وتداول المعلومات مع الأجهزة السيادية مهم للغاية حتى يتم الرد على كل حالة على حدة.