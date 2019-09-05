مفاجأة.. الزمالك يتفوق على بيراميدز تسويقيا قبل نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، يوم الأحد المقبل، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.





ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة، إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه سيصطدم بمنافس قوي يملك عددا من العوامل المساعدة للحصول على اللقب بكل أريحية.





وتضم كتيبة الزمالك كوكبة من النجوم خاصة بعد التعاقدات التي أبرمها النادي مؤخرًا، والتي ستمنحه أفضلية لم تكن موجود منذ 4 أشهر وهي القيمة التسويقية والتي تفوق فيها على نادي بيراميدز بقيمة مليون وسبعمائة ألف يورو.





ويضم الزمالك 6 محترفين أجانب أي ما يعادل 20% من عدد الفريق ومن ضمنهم التونسي فرجاني ساسي الذي يعد الأغلى في الفريق بقيمة 2 مليون ونصف يورو.



