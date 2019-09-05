ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. الزمالك يتفوق على بيراميدز تسويقيا قبل نهائي كأس مصر

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:38 ص
الزمالك ضد بيراميدز
الزمالك ضد بيراميدز
أحمد هاني
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد، لمواجهة من العيار الثقيل، في نهائي كأس مصر، يوم الأحد المقبل، أمام المنافس القوي الذي ظهر حديثًا في الدوري المصري "بيراميدز" صاحب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نهائى كأس مصر للموسم الثاني على التوالي وبخبرة كبيرة في هذه المسابقة، إضافة إلى أنه حامل اللقب، إلا أنه سيصطدم بمنافس قوي يملك عددا من العوامل المساعدة للحصول على اللقب بكل أريحية.

وتضم كتيبة الزمالك كوكبة من النجوم خاصة بعد التعاقدات التي أبرمها النادي مؤخرًا، والتي ستمنحه أفضلية لم تكن موجود منذ 4 أشهر وهي القيمة التسويقية والتي تفوق فيها على نادي بيراميدز بقيمة مليون وسبعمائة ألف يورو.

ويضم الزمالك 6 محترفين أجانب أي ما يعادل 20% من عدد الفريق ومن ضمنهم التونسي فرجاني ساسي الذي يعد الأغلى في الفريق بقيمة 2 مليون ونصف يورو.

كما يأتي بيراميدز بـ 4 لاعبين أجانب أي ما يعادل 13% من لاعبي الفريق ويأتي في مقدمتهم كأغلى لاعب جون جايرو سيفوينتس "فيرجارا" الإكوادوري وتبلغ قيمته 3 ملايين يورو.
مفاجأة.. الزمالك يتفوق على بيراميدز تسويقيا قبل نهائي كأس مصر
مفاجأة.. الزمالك يتفوق على بيراميدز تسويقيا قبل نهائي كأس مصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يصل نهائى كأس مصر ويضع الزمالك في مأزق

قاهر الأهلي .. بيراميدز ينافس الزمالك على كأس مصر وطريق وحيد للتتويج

الزمالك في ورطة .. 3 عوامل تقرب بيراميدز من كأس مصر

قبل لقاء نهائي كأس مصر.. بشرى سعيدة لجماهير الزمالك أمام بيراميدز

الأقدم أفريقيا.. 5 معلومات عن كأس مصر قبل الصدام العنيف بين الزمالك وبيراميدز

نهائي كأس مصر 2019 .. الزمالك يتدرب غدا على ملعب بترسبورت

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيله .. قصة فقدان إبراهيم سعفان 4 من أبنائه وكان معلما لـ سعاد حسنى | نوستالجيا

القتل العشوائي في لندن لا ينتهي.. طعن عشرات المسلمين في العاصمة البريطانية

طالَب بقانون لـ السوشيال ميديا.. امير طعيمة يهاجم جمهور الزمالك بسبب كهربا و"امح"

ملقب بـ أبو خطاب.. المخابرات اللبنانية تلقي القبض على مصري بتهمة الإرهاب

اتجاه لنقل نهائي كاس مصر لـ برج العرب بحضور الجماهير

انتقال حر.. باسم مرسي ينضم إلى صفوف الإنتاج الحربي موسمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور