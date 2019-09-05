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طريقة عمل أوراك دجاج مشوية بالبطاطس بأسهل الخطوات

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:53 ص
أوراك دجاج مشوية
أوراك دجاج مشوية بالبطاطس
هاجر هانئ
أوراك دجاج مشوية بالبطاطس من الأطباق الرئيسية التى يمكنك تقديمها و إعدادها على مائدة الطعام لأفراد أسرتك باسهل الطرق على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير أوراك دجاج مشوية بالبطاطس
أوراك دجاج
زيت
سماق
كاري
زعتر جاف
بصلة مبشورة
شطة ناعمة
خل
عصير ليمون
زبادي
صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود
بطاطس

طريقة تحضير أوراك دجاج مشوية بالبطاطس
* يخلط الزبادي والصلصة والبصل وعصير الليمون والخل والتوابل والملح والفلفل الأسود
* تتبل أصابع البطاطس العريضة وقطع الدجاج بالخليط
* ترص في صينية وتوضع في الفرن حتى تمام النضج.

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