امير عيد يرد على سؤال أحد متابعيه.. عاجبك شكلك بالتاتو والسلسلة ؟ ..شاهد

نشر الفنان امير عيد تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يرد فيها على أحد المتابعين الذى وجه إليه سؤالًا عبر موقع ask.fm.





قال أحد المتابعين لـ امير عيد "عاجبك شكلك وانت عامل تاتو لابس سلسله زي الحريم؟!".





ورد امير عيد "انا طول عمري بيعجبني شكلي وكل حاجه بعملها في المجمل".





امير عيد هو مغن، ومؤلف، وملحن، وعضو من أعضاء فرقة كايروكي، وُلد في حي المعادي في 26 نوفمبر 1983.