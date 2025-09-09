رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج طلبة كلية رمسيس الجديدة بحضور محافظ القاهرة

شهد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، حفل تخرج طلاب كلية رمسيس الجديدة وتكريم المتفوقين، بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات التعليمية والدينية، والأستاذة هالة توما، مديرة كلية رمسيس الجديدة، وأعضاء مجلس المؤسسات التعليمية، ومديري المدارس التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من قسوس سنودس النيل الإنجيلي.



وقال الدكتور القس أندريه زكي ، في كلمته خلال الاحتفالية، "أبنائي وبناتي الخريجين، اليوم نحتفل معكم بمحطة فاصلة في حياتكم. إنها ليست مجرد نهاية لمرحلة دراسية، بل بداية رحلة إلى عالم أوسع، أكثر تعقيدًا، وأسرع وتيرة، مضيفا "نعيش في زمن تتدفق فيه المعلومات وتٌتخذ فيه القرارات بسرعة لم تعرفها الأجيال السابقة، لكن السؤال الكبير يبقى: كيف نكون مختلفين؟ كيف نحافظ على إنسانيتنا في عصر تهيمن فيه الآلة؟".

وأضاف أن الآلة قد تجيب، لكنها لا تفهم دمعة أم أو ضحكة طفل. هنا يكمن تميزنا كبشر: في قيمنا وضميرنا الحي، فالذكاء الاصطناعي قد يقلد أو يحاكي، لكنه لا يستطيع أن يحلم أحلامكم أو يرسمها. أما أنتم فبإمكانكم أن تبتكروا من لا شيء، وتصنعوا من المحنة فرصة، ومن المستحيل واقعًا".

من جانبه، أعرب محافظ القاهرة، عن تقديره العميق للكلية العريقة وهيئة التدريس على ما قدموه عبر أكثر من قرن في خدمة الوطن وصناعة أجيال رائدة بالعلم والثقافة.



وخاطب الخريجين قائلاً:"أنتم ثمرة هذا التاريخ العريق، وأوصيكم أن تجعلوا من دراستكم الأكاديمية جسرًا لتحقيق أحلامكم .. مصر في حاجة إلى نشاطكم وإخلاصكم وأحلامكم، أنتم اليوم على أعتاب المستقبل، فاصنعوا الطريق الذي يليق بمصر وأحلامكم."

كما ألقى القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، كلمة هنّأ فيها الخريجين، مؤكدًا أن التخرج ليس نهاية المطاف بل بداية جديدة تحمل مسؤوليات وفرصًا أكبر.

ودعا أقلاديوس الخريجين أن يكونوا فخر كلية رمسيس الجديدة وأمل الغد، وأن يجعلوا علمهم نورًا يخدمون به وطنهم ومجتمعهم، وأن يواصلوا رحلتهم في التفوق بجهد وإصرار ليظلوا سفراء للنجاح أينما ذهبوا.

بدورها، أعربت هالة توما، مديرة الكلية عن اعتزازها الكبير بخريجي دفعة ٢٠٢٥، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل بداية رسالة ومسؤولية جديدة، داعية أبناءها أن يكونوا نورًا يضيء ظلام العالم، وأن يتركوا أثرًا حقيقيًّا في قلوب الناس وفي المجتمع.

واختُتم الحفل بتهنئة الخريجين وأسرهم، وسط أجواء احتفالية شهدت فقرات موسيقية وكلمة شكر خاصة لهيئة التدريس وأولياء الأمور على عطائهم المتواصل.