الصين: استئناف المفاوضات التجارية بين أمريكا الشهر المقبل

أفادت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف في واشنطن الشهر المقبل.





ونقلت الشبكة الأمريكية عن وزير التجارة الصيني قوله إن "قادة الولايات المتحدة والصين عقدتا مباحثات هاتفية صباح اليوم واتفقوا على استئناف المباحثات التجارية في واشنطن الشهر المقبل".





وبدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب، منذ عامين، ممارسة ضغوط على الصين، حتى تجري تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية والوصول إلى السوق.





وتنفي الصين دوما الاتهامات الأمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية الأمريكية بتدابير مماثلة، وهو ما أدى إلى احتدام الحرب التجارية بين البلدين.



