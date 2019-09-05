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رياضة

مرتضى منصور يعلن وصول ملابس الزمالك الجديدة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:49 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ملابس الفريق الجديدة وصلت لـ مطار القاهرة وسيتم تسلمها خلال الأيام المقبلة للفريق.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أنه خاطب وزير المالية من أجل الحصول على تصريح خروج ملابس الفريق الجديدة من المطار وفقا لـ قانون الرياضة.

وتابع مرتضى منصور أن ملابس الفريق الجديدة هي نفس ماركة الملابس التي يرتديها الفريق حاليًا.

وأكمل مرتضى منصور أن أمير وأحمد مرتضي هما من قاما باختيار ملابس الفريق الجديدة خلال جولتهما لـ اختيار مدير فني جديد للفريق خلال الفترة الماضية.

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مرتضى منصور يعلن وصول ملابس الزمالك الجديدة

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