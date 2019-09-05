احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

كشف أحمد ناجىي مدرب حراس مرمي المنتخب السابق عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي مؤكدا أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب هو الافضل نظرا لأدائه الرائع مع الفريق والمنتخب.





وأكد أحمد ناجى في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن الشناوي قدم أداء رائعا مع المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لذلك فهو يستحق جائزة أفضل حارس في أفريقيا لما قددمه من أداء مبهر مع الفراعنة.





وأضاف أحمد ناجى أن الشناوي يجب أن يخوض تجربة الاحتراف حيث أنها ستضيف له خبرات عديدة و تثقل من موهبته كثيرا.





أما عن فترة قيادته لـ منتخب مصر فأكد أن كان دائما حريصا على تحقيق العدل بين الحراس وأن يكون الملعب هو الفيصل في اختيار الحارس المباراة



