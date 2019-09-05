أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 5 - 9 - 2019 بالأسواق.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5-9 - 2019:
وفيما يلي بيان تفصيلي بأسعار الخضار اليوم في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:
الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
الكانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيهًا
الكمثرى: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 25 جنيهًا
وفيما يلي بيان تفصيلي بأسعار الخضار اليوم في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:
الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
الكانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيهًا
الكمثرى: 15 جنيهًا
التين البرشومي: 25 جنيهًا