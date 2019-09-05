أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 5 - 9 - 2019 بالأسواق.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5-9 - 2019:



وفيما يلي بيان تفصيلي بأسعار الخضار اليوم في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:



الطماطم: 5 جنيهات

البطاطس: 8 جنيهات

البصل: 5 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 5 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



الكانتلوب: 7 جنيهات

الجوافة: 13 جنيهًا

الكمثرى: 15 جنيهًا

التين البرشومي: 25 جنيهًا