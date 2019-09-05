شاهد .. لحظة اصطدام قطار وشاحنة في اليابان

أدى اصطدام قطار سريع وشاحنة بمدينة يوكوهاما، ثاني أكبر مدن اليابان، إلى إصابة ما لا يقل عن 34 شخصا، أحدهم في حالة خطرة؛ بحسب ما ذكرت شركة كيكيو لقطارات السكك الحديدية في اليابان، اليوم الخميس.



وأظهر مقطع فيديو اشتعال النار في الشاحنة وإخراج نصف القطار عن القضبان؛ ما تسبب في فزع الركاب الذين نزلوا بسرعة من القطار.



فقد أظهرت اللقطات المصورة أن الحادث، الذي وقع اليوم الخميس، على خط السكة الحديدية إلى العاصمة طوكيو حطم الزجاج في مقصورة السائق وأخرج أول ثلاث عربات على الأقل من القطار المكون من ثماني عربات، عن السكة.



وقال أحد الركاب لمحطة "إن إتش كيه" المحلية: "كان صوت تكسر الزجاج مخيفا".



وأفادت إدارة الإطفاء بأن سائق الشاحنة، وهو رجل في الستينيات من العمر، أصيب بجروح خطيرة، مع إصابة شخصين آخرين بجروح معتدلة، فيما أصيب الباقون بجروح طفيفة.



وتصاعد الدخان من أجزاء من القطار الذي خرج عن القضبان والشاحنة التي سُحقت بين القطار والجدار. وتناثرت الصناديق المحطمة على سكة القطار بينما قام رجال الإنقاذ بتمشيط الموقع.



وقالت السلطات، بما في ذلك وزارة النقل، إنها تحقق في سبب الحادث لكنها لم تتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل.



من الجدير ذكره، أن الحادث وقع بالقرب من محطة يستخدمها أكثر من 19 ألف شخص كل يوم، بينما لم ترد أي معلومات عن موعد استئناف خدمات القطار.







