ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد .. لحظة اصطدام قطار وشاحنة في اليابان

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:06 ص
لحظة اصطدام قطار
لحظة اصطدام قطار وشاحنة في اليابان
دعاء أبوهشيمة
أدى اصطدام قطار سريع وشاحنة بمدينة يوكوهاما، ثاني أكبر مدن اليابان، إلى إصابة ما لا يقل عن 34 شخصا، أحدهم في حالة خطرة؛ بحسب ما ذكرت شركة كيكيو لقطارات السكك الحديدية في اليابان، اليوم الخميس.

وأظهر مقطع فيديو اشتعال النار في الشاحنة وإخراج نصف القطار عن القضبان؛ ما تسبب في فزع الركاب الذين نزلوا بسرعة من القطار.

فقد أظهرت اللقطات المصورة أن الحادث، الذي وقع اليوم الخميس، على خط السكة الحديدية إلى العاصمة طوكيو حطم الزجاج في مقصورة السائق وأخرج أول ثلاث عربات على الأقل من القطار المكون من ثماني عربات، عن السكة.

وقال أحد الركاب لمحطة "إن إتش كيه" المحلية: "كان صوت تكسر الزجاج مخيفا".

وأفادت إدارة الإطفاء بأن سائق الشاحنة، وهو رجل في الستينيات من العمر، أصيب بجروح خطيرة، مع إصابة شخصين آخرين بجروح معتدلة، فيما أصيب الباقون بجروح طفيفة.

وتصاعد الدخان من أجزاء من القطار الذي خرج عن القضبان والشاحنة التي سُحقت بين القطار والجدار. وتناثرت الصناديق المحطمة على سكة القطار بينما قام رجال الإنقاذ بتمشيط الموقع.

وقالت السلطات، بما في ذلك وزارة النقل، إنها تحقق في سبب الحادث لكنها لم تتمكن من تقديم مزيد من التفاصيل.

من الجدير ذكره، أن الحادث وقع بالقرب من محطة يستخدمها أكثر من 19 ألف شخص كل يوم، بينما لم ترد أي معلومات عن موعد استئناف خدمات القطار.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقتل شخص وإصابة آخر فى اصطدام قطار بسيارة في باكستان

قطار يخرج عن مساره في باكستان.. وإصابة 12 شخصا

إصابة حوالي 30 شخصا بعد تصادم قطار وشاحنة في يوكوهاما باليابان

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

احمد ناجى يكشف عن الفرق بين هيكتور كوبر وخافيير اجيرى

البعض يترك إذاعة القرآن تعمل ولا ينصت إليها.. هل يجوز هذا؟

تساؤلات كثيرة.. أين اختفت شيرين عبد الوهاب ؟

كاميلا كابيلو تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة Liar

علاج خشونة الرقبة والفقرات.. مراحل تطورها

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز

اخبار الرياضة.. ميتشو يكشف سبب رفضه تدريب الأهلي.. رونالدو يكتب وصيته..عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك

قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

فشنك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول إمكانية استبعاد الزمالك من دوري الأبطال

احمد ناجى يكشف عن أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي

ابرز اخبار التوك شو.. والد الفنان محمد على ينهار على الهواء ويكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. ومأساة طالبة صفر الثانوية تتكرر

محسن صالح يكشف سر تأخر إعلان اسم مدرب منتخب مصر

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام

تسرع.. احمد ناجى يكشف رأيه في فايلر مدرب الاهلى الجديد ..فيديو

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

احمد ناجى يفجر مفاجأة بشأن تولى الحضرى منصب بالجهاز الفنى للمنتخب

أبسط طريقة لتحميل نظام التشغيل Android 10 على هاتفك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن أحلام وأصالة وأنغام.. 50 إطلالة تكشف منافسة المطربات في حفلات الصيف.. من أجمل؟

ايد شيران يشجع فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي ..صور

بدون مكياج وفستان فوق الركبة.. روجينا تستعرض جمالها على انستجرام