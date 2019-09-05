حركة طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجار كابول

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، الذي حدث صباح اليوم، في العاصمة الأفغانية كابول؛ بحسب قناة "شمشاد" الأفغانية، اليوم الخميس.



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد شهود ومسؤولون بسماع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول؛ مشيرين إلى أنه هز النوافذ والأبواب في منطقة قريبة من سفارات أجنبية ومبان حكومية.



وبعدها، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، في بيان، بأن الهجوم ناتج عن انفجار سيارة صالون مفخخة؛ مشيرا إلى أن الشرطة فرضت طوقا على المنطقة".



وفي وقت سابق قال رحيمي: "يمكننا تأكيد وقوع انفجار في الدائرة الأمنية التاسعة بمنطقة "شاش درك" عند الساعة 10:10.



وقال المسؤول بوزارة الصحة الأفغانية، نظام الدين جليل، لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن ثلاثة عشر جريحا وصلوا إلى المشفى حتى الآن، إثر انفجار كابول.