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ثقافة

ختام الأنشطة الصيفية بقصر أحمد بهاء الدين للطفل

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:03 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
طارق موسى
شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط فعاليات حفلها السنوى السادس لأنشطة أندية ومكتبات الطفل وتكريم الجمعيات المشاركة من خلال إقامة احتفالية علي مسرح قصر ثقافة احمد بهاء الدين للطفل.

قدم القصر بعض الفقرات الغنائية والموسيقية للأطفال من تدريب نصر الدين أحمد سيد، كما اقيمت ورش حكي لقصص الأطفال، إلى جانب ورشة فنون تشكيلية، ورشة أشغال فنية متنوعة.

أقام القصر فى ختام فعاليات الأنشطة الصيفية احتفالية فنية تضمنت عروض الساحر والبلياتشو والقبقاب، أعقبها فقرة توزيع جوائز للأطفال المتميزين في الانشطة المختلفة كالفنون التشكيلية والاشغال الفنية والمسابقات الثقافية .

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