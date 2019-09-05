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الملف الإيراني كلمة السر.. نتنياهو يصل لندن للقاء جونسون

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:28 م
بنيامين نتنياهو وبوريس
بنيامين نتنياهو وبوريس جونسون
أحمد محرم
أفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية للقاء نظيره البريطاني بوريس جونسون.

ونشر موقع "ديبكا" العبري المقرب من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد أسباب زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المفاجأة لـ بريطانيا وخاصة عقب الهزيمة الأخيرة التي لحقت بـ بوريس جونسون بعد رفض البرلمان البريطاني إجراء انتخابات مبكرة.

وقال "ديبكا" إن نتنياهو، سيتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن، صباح اليوم الخميس، في زيارة مفاجئة، يلتقي خلالها نظيره بوريس جونسون استعدادًا لـ انتخابات الكنيست الـ 22 التي بدأت فى الخارج امس وستبدا فى الداخل الإسرائيلي يوم 17 سبتمبر الجاري.

وتابع "ديبكا" أن نتنياهو سيجري زيارة خاطفة إلى لندن، لإجراء اجتماع مع جونسون، فضلًا عن لقاء وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها نتنياهو اجتماعات عمل مع الاثنين منذ توليهما منصبيهما.

وكشف الموقع العبري، أن اجتماع نتنياهو وجونسون سيركز على الملف الإيراني والأوضاع بالمنطقة، بينما سيركز اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي على ملفات ذات صلة بأمن إسرائيل.

وأضاف الموقع أن الوضع السياسي الداخلي في بريطانيا حتمًا يحتل أولويات الحكومة أكثر بكثير من الملفات التي يحملها نتنياهو.

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