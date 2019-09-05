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رياضة

كوريا الشمالية تفوز على لبنان بثنائية في تصفيات كأس العالم 2022.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:32 م
مباراة كوريا الشمالية
مباراة كوريا الشمالية ولبنان
محمد السعيد
فاز منتخب كوريا الشمالية على نظيره لبنان، بهدفين مقابل لا شيئ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة بطولة كأس العالم 2022.

احرز جوانج ايل جوان هدفي منتخب كرويا الشمالية في الدقيقة 7 و 56 من عمر المباراة.

وتضم مجموعة لبنان في تصفيات كأس العالم بجانب كوريا الشمالية، كلا من، كوريا الجنوبية وسيرلانكا تركمنستان.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم فلسطين مع أوزيكستان، والهند مع عمان، والبحرين مع العراق، وقطر مع أوزبكستان، والكويت مع النيبال.



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