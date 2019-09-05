خطوة بخطوة.. طريقة عمل الرز البسمتي مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، طريقة عمل الأرز البسمتي.



وتضمنت مقادير عمل الأرز البسمتي ما يلي:



2 كوب أرز بسمتى

ثوم مفروم

ملح

فلفل

ماء مغلى

حبهان

ورق لورا

قرنفل



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الأرز البسمتي علي الطريقة الهندية، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..

