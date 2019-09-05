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توك شو

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الرز البسمتي مع الشيف توتا مراد.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 02:41 م
صدى البلد
توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، طريقة عمل الأرز البسمتي.

وتضمنت مقادير عمل الأرز البسمتي ما يلي:

2 كوب أرز بسمتى
ثوم مفروم
ملح
فلفل
ماء مغلى
حبهان
ورق لورا
قرنفل

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الأرز البسمتي علي الطريقة الهندية، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..

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