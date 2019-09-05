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غدا.. اجتماع لنقابة أطباء الأسنان لبحث أزمة زيادة أعداد خريجى الكليات

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:03 م
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو بورد المؤتمر الدولى الخامس لأطباء الأسنان EDSIC 2019، إنه من المقرر أن تعقد النقابة ظهر غدا، الجمعة، اجتماع لإجراء حوار مجتمعى مع الجهات المعنية بطب الأسنان فى مصر، على هامش فعاليات المؤتمر، موضحا أنه تم دعوة عمداء جامعات، والمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور خالد أبو الفضل، رئيس لجنة طب الأسنان فى المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار بيومى، إلى أن الحوار المجتمعى يهدف إلى بحث أزمة زيادة أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان، وإيجاد حلول للمشكلات التى تشهدها المهنة، والتى تنذر بكارثة بأعداد كبيرة ممن أطباء الأسنان فى مصر، موضحا أن النسبة العالمية لعدد الأطباء بالنسبة للمواطنين، بلغت طبيب أسنان لكل 2000 مواطن، إلا أنه حاليا فى مصر خلال هذا العام وصلت النسبة طبيب لكل 1600 مواطن، وهذا يعنى وجود مشكلة.

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