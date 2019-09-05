تنفيذ 23.5 ألف عملية.. 1.8 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة اليوم

بلغ حجم التداول على الأسهم 269 مليون ورقة مالية خلال تعاملات اليوم الخميس اخر جلسات الأسبوع بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 23.5 ألف عملية.



واختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، اخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.62% مسجلا مستوى 14933 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.09% مسجلا مستوى 553 نقطة.



وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع انتشارا بنسبة 0.18% مسجلا مستوى 1469 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.



وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 52 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.