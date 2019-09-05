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فن

اليوم .. حفل فرقة عبد الحليم نويرة بالأوبرا لإحياء ذكرى رحيل بليغ حمدى

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 06:57 م
فرقة عبد الحليم نويرة
فرقة عبد الحليم نويرة
آيه عاطف
تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الذكرى 26 لرحيل الموسيقار بليغ حمدى حيث تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى حفلًا تبدأ به موسمها الفنى 2019 – 2020 وذلك فى الثامنة مساء اليوم الخميس على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج باقة متنوعة من اهم اعمال الموسيقار الراحل منها على الربابة ، احضنوا الايام ، طاير يا هوا ، سلامات يا حبايب ، ليلة ، فى وسط الطريق ، الطير المسافر ، ليالينا ، عاشقة وغلبانة ، موعود ، كان ياما كان ، خسارة ، خايف مرة احب ، فات الميعاد ولحن حاول تفتكرنى .. اداء مروة حمدى ، حسام حسنى ، ايات فاروق ، اميرة احمد ، محمد الخولى ، نهاد فتحى ، وليد حيدر ورحاب عمر .

المعروف ان بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقى العربية حاليا ) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وحقق شهرة عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ ( تخونوه) ، بعدها تعاون مع اشهر المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة .

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