ضمن فعاليات الأسبوع العالمى للمياه.. وزير الري يلتقى المدير التنفيذى لمرفق المياه الإفريقي

أمل مجدى

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى و رئيس مجلس إدارة مرفق المياه الأفريقي (AWF)، بمتشيرا يوهانس المدير التنفيذى لمرفق المياه الإفريقي ضمن فعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" المنعقد فى ستكهولم . 

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على تقديم كافة اوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح فترة رئاسة مصر لمرفق المياه الأفريقي والتى بدأت فى شهر ابريل ٢٠٢٥ ولمدة عامين عقب انتهاء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

واستعرض الدكتور سويلم إجراءات الاعداد لعقد الإجتماع الخامس والعشرون لمجلس إدارة المرفق فى شهر نوفمبر ٢٠٢٥ فى مصر، لمناقشة استراتيجية مرفق المياه الأفريقي لما بعد عام ٢٠٢٥ .

كما تم التأكيد على أهمية بدء إعداد الخطة السنوية لمرفق المياه الأفريقي لعام ٢٠٢٦، تمهيدا لمناقشتها خلال اجتماع مجلس إدارة المرفق فى نوفمبر المقبل، على أن تتضمن الخطة تمثيلاً متوازناً للمشروعات من جميع أقاليم أفريقيا، وأن تغطي مجموعة واسعة من المجالات لتعظيم الأثر على مستوى القارة الإفريقية .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تعزيز دور "مرفق المياه الأفريقي" في الفعاليات الدولية، لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التكامل بين جهود المرفق وقضايا التكيف المناخي والبحث العلمى والابتكارات الحديثة في مجال المياه، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين دول الجنوب – الجنوب (الدول الإفريقية) .

كما أشار لأهمية تعزيز جهود توفير التمويلات من جانب الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للمياه بالدول الإفريقية، مع إستعداد مصر لتعبئة كافة الخبرات الفنية المصرية لدعم أعمال وأنشطة ومبادرات المرفق، خاصة مع قيام مصر بإطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى .

الري أسبوع المياه وزير الرى هانى سويلم الأسبوع العالمى للمياه

أمل مجدى
