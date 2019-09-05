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أخبار العالم

الكويت تكشف حقيقة تكوين لواء خاص بالجيش من حملة الجنسية الكويتية

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:04 م
الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
عرفة البنداري
كشفت رئاسة الأركان العامة بالجيش الكويتي، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تشكيل لواء خاص من حاملي الجنسية الكويتية.

وذكرت الرئاسة في حسابها بموقع "تويتر"، أن "ما يتم تداوله من قبل بعض الحسابات بمواقع التواصل عن وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم، بغرض الاستعانة به لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة غير صحيح". مؤكدة أنه لا يوجد أي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء.

وبحسب رئاسة هيئة الأركان، فإن أحكام وقوانين القبول في الجيش الكويتي واضحة ومحددة، والالتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص، والتأهيل وحاجة تلك الوحدات.

وشددت رئاسة الأركان الكويتية على احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مصادر هذه الأخبار ومروجيها حتى لا يتم استخدامها في زرع بذور التفرقة والتشكيك بولاء وإخلاص منتسبي الجيش.

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