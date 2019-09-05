تعرف على أقسام كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وأهدافها

تسعى كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان دائما إلى إعداد الكوادر السياحية المؤهلة معرفيًا ومهاريًا، والارتقاء بمستوى البحث العلمى، والسياحة بمصر وتفعيل الخدمة المجتمعية من خلال ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، واستشارات، وبرامج تدريبية متخصصة لطلابها.



وفى إطار خدمات صدى البلد لمساعدة الطلاب الجدد ننشر أقسام كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وأهدافها.



1- قسم الإرشاد السياحي ويهدف إلى:

تخريج طلاب ملمين بالمعارف المختلفة المرتبطة بتاريخ مصر وأثارها وحضارتها عبر العصور، وكذلك بالمعارف السياحية الأساسية التى تتيح له القدرة على العمل فى صناعة السياحة، والتعامل مع السائحين. ويهتم القسم اهتماما كبيرا بالتأهيل اللغوى للطالب، حيث يفرد فى برامجه الأكاديمية مساحة كبيرة لمقررات اللغات الأجنبية، كما يقدم برامج بثلاث لغات أساسية هى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بالإضافة إلى إتاحته الفرصة للطلاب للتأهيل اللغوى فى عدد من اللغات الأخرى.وتؤهل البرامج الأكاديمية التى يتيحها القسم للعمل فى مجال الإرشاد السياحى بصورة أساسية.



2- قسم الدراسات السياحية ويهدف إلى:

تخريج طلاب ملمين بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل السياحى المحلى والإقليمى، وتؤهل البرامج الأكاديمية المختلفة التى يتيحها القسم للعمل فى مختلف أقسام الشركات السياحية، وشركات الطيران، وأعمال المطارات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الوظائف العامة التى تتناسب مع مهارات خريجى القسم.



3- قسم الإدارة الفندقية ويهدف إلى:

إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة مهنيا وفنيا وإداريا للعمل فى مجال الفندقة والضيافة والانخراط بنجاح في سوق العمل الفندقى محليًا وعالميًا.

