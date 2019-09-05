موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

يلتقى فى الثامنة مساء الأحد القادم فريق الزمالك نظيره فريق بيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب.



ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر على أن يخضع المشجعون لكافة التعليمات والإلتزام بالضوابط التى حددها الأمن للخروج باللقاء فى أبهى صوره.



ومن المقرر أن يتم نقل مباراة نهائي كأس مصر عبر شاشات قناة أون بورت وتايم سبورت والنيل للرياضة.



يذكر أن الزمالك تأهل الى نهائى الكأس بعد إقصاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة وإطاحة بيراميدز بفريق بتروجيت.

