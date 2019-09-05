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رياضة

20 ألف مشجع في نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:41 م
جماهير نادى الزمالك
جماهير نادى الزمالك
يسرى غازى
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألفا من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر المقرر إقامتها بين فريقي الزمالك وبيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب .

وكانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تلقت موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جار تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث .

في الوقت نفسه قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ 300 جنيه والمقصورة 750 جنيها.

وكان اتحاد كرة القدم قد عين حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقا فنيا للمباراة ، في نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.

يذكر أن الزمالك تأهل الى نهائى الكأس بعد إقصاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة وإطاحة بيراميدز بفريق بتروجيت.

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