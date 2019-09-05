ما لا تعرفه عن نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

يلتقى فى تمام الساعة الثامنة مساء الأحد القادم فريقا الزمالك وبيراميدز على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر فى النسخة 87 بحضور 20 ألف مشجع.



تأهل فريق الزمالك الى نهائى الكأس جاء بعد إقصاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة بهدف وحيد فيما أطاح بيراميدز بفريق بتروجيت فى نفس الدور بثنائية نظيفة.



فريق بيراميدز تأهل لنهائي بطولة كأس مصر لأول مرة وبات النادي رقم 22 الذي يحقق هذا الإنجاز منها 9 أندية سبق لها التأهل للنهائي ولم تحرز اللقب وهي السكة الحديد (7 مرات) ’ غزل المحلة (6 مرات)’ البوليس والسويس وسموحة (مرتين) ’ أسوان وبلدية المحلة والمنصورة ووادي دجلة (مرة واحدة).



فيما نجح 12 ناديًا في الفوز بالكأس جاء فى مقدمتها النادي الأهلي برصيد 36 لقبًا ثم الزمالك 26 وفي المركز الثالث الاتحاد السكندري والترسانة بواقع 6 ألقاب لكل منهما ثم المقاولون 3 ألقاب فالأولمبي وانبي وحرس الحدود برصيد لقبين والثلاثي الترام والقناة والمصري برصيد لقب واحد.



انطلقت بطولة كأس مصر عام 1921 وتوج الزمالك بلقب النسخة الأولى بفوزه على الاتحاد السكندري (5 – 0) في 21 أبريل 1922 وتأهل فريق الزمالك للمباراة النهائية فى كأس مصر للمرة الـ 40 في تاريخه 7 منها في أخر 8 بطولات وحصد خلال مشاركته فى 39 نسخة على 26 لقبا منها لقبين مناصفة مع غريمه التقليدى النادى الأهلي.



بطولة كأس مصر انطلقت في 25 سبتمبر العام الماضي وشهدت 56 مباراة في الدور التمهيدي الثالث وتوقفت في الخامس من مايو الماضي بعد فوز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد شوطين إضافيين وعادت مجددًا بعد نهاية كأس أمم أفريقيا والدوري بأخر لقاءات ثمن النهائي الذي شهد فوز بيراميدز على الأهلي (1 – 0) في 17 أغسطس الماضي.

