تصفيات يورو 2020.. إسبانيا تحقق فوزًا على رومانيا 2-1 رغم النقص العددي

نجح منتخب إسبانيا في تحقيق فوز شاق على مضيفه منتخب رومانيا، بنتيجة بهدفين لهدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أرينا ناسيونالا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة السادسة، بتصفيات يورو 2020.



سجل سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد، هدف تفوق منتخب الماتادور فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء من ركلة الجزاء منح فيها الماتادور التفوق قبل الذهاب إلى غرف الملابس.



وفي اللحظات الأولي من الشوط الثاني عزز باكو ألكاسير مهاجم بوروسيا دورتموند الألمانى، فى إضافة هدف الماتادور الثانى بالدقيقة 47، بعد متابعته لعرضية جوردى ألبا.



وقلص منتخب رومانيا النتيجة فى الدقيقة 59، من ضربة رأسية، فشل الحارس كيبا فى التصدى لها.



وتعرض دييجو لورينتى مدافع منتخب إسبانيا، للطرد فى الدقيقة 79، ليكمل الفريق باقى المباراة بعشرة لاعبين.



فوزًا نجح به منتخب إسبانيا في تعزيز صدارته للمجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، فيما جاء منتخب رومانيا فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط.



وجاءت نتائج باقي المبارات على النحو التالي:



ايرلندا 1 – 1 سويسرا



جبل طارق 0 – 6 الدنمارك



البوسنة والهرسك 5 – 0 ليشتنشتاين



فنلندا 1 – 0 اليونان



النرويج 2 – 0 مالطا



جزر فاروه 0 – 4 السويد