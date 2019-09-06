العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بطريق نجع حمادي الصحراوى

عثر أهالي بنجع حمادى، على طفلة حديثة الولادة م،لقاه بطريق نجع حمادى الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل قرية بركه.



تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بالعثور على رضيعة حديثة الولادة، ملقاة بطريق نجع حمادى الصحراوي الغربى أمام مدخل رقم 2 بقرية بركة.



جاري نقل الطفلة إلى أقرب حضانة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة لحين كشف ملابسات الواقعه أو إيداعها دار رعاية أيتام.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

