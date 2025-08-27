طالبة تحمل قطتها على المسرح خلال حفل التخرج .. تصرف ودعفوي من الأستاذ الجامعي

أثار مقطع مصوَّر من إحدى حفلات التخرج بكلية الآداب جامعة المنصورة حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت إحدى الطالبات وهي تحمل قطتها على خشبة المسرح، وسط تصفيق ودهشة الحضور.

الطالبة صعدت إلى المسرح ممسكة بقطتها بين ذراعيها، والتقطت معها صورًا تذكارية أمام زملائها وأعضاء هيئة التدريس، في مشهد غير تقليدي لاقى تفاعلاً كبيرًا.

الموقف اللافت كان حين بادر أحد أساتذة الجامعة إلى مشاركة الطالبة فرحتها، حيث ابتسم وقبّل رأس القطة، وقال بالإنجليزية: “I loved”، ما أضفى أجواءً طريفة على الحفل، لكنه في الوقت نفسه أثار نقاشًا بين مؤيد يرى في الموقف بساطة وعفوية، وآخرين اعتبروه خروجًا عن تقاليد حفلات التخرج الجامعية.