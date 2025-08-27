سيد عبد الحفيظ: مباراة بيراميدز قد تكون نقطة انطلاقة ريبييرو مع الأهلي

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي علي أداء ريببيرو خوسية مدرب الفريق.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية:" مباراة بيراميدز قد تكون نقطة أنطلاقة ريبييرو مع الأهلي".

وكان قد أكد كريم حسن شحاتة، مقدم برنامج «كورة كل يوم» على قناة الحياة، أن هناك حالة انقسام داخل مجلس إدارة النادي الأهلي حول مستقبل خوسيه ريبيرو، مدرب الفريق.

وقال كريم شحاتة عبر برنامجه: "هناك حالة انقسام داخل الأهلي حول قرارين بشأن مستقبل ريبيرو".

وتابع: "هناك صوت يرى أن يرحل ريبيرو عن تدريب الأهلي في حالة الخسارة ضد بيراميدز في المباراة المقبلة".

وأتم: "الرأي الثاني يرى أنه من الأفضل الصبر لفترة أطول على ريبيرو، ومنحه وقتًا إضافيًا لتحسين الأداء والنتائج".