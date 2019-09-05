بيراميدز يطلب حكاما أجانب لنهائي كأس مصر أمام الزمالك

طلب نادي بيراميدز حكاما أجانب لمباراته أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر ، والمقرر اقامتها على استاد برج العرب بــ 20 الف مشجع من جانب الفريقين.



وفقا لبيان أصدره نادي بيراميدز خاطب فيه إدارة اتحاد الكرة مطالبا بضرورة وجود حكام أجانب، خوفا من إسناد المباراة لطاقم حكام مصري ويحدث أى أخطاء تؤثر على نتيجة المباراة الحاسمة.



وكشف اتحاد الكرة عن أسعار تذاكر مباراة مساء الأحد حيث قال إنه قرر "دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها بـ 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى بـ 300 جنيه والمقصورة 750 جنيها".



ويأمل الزمالك في تحقيق كأس مصر للمرة 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات، أما بيراميدز فيأمل في حصد بطولته الأولى تاريخيا.