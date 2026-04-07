رئيس سلامة الغذاء يبحث مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون في الرقابة على الأغذية وتبادل الخبرات الفنية

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السفير يفغيني سوبوليفسكي، سفير فوق العادة ومفوض جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه يوجين بيلوف مستشار السفارة بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات سلامة الغذاء وتبادل الخبرات الفنية.

وتناول اللقاء مناقشة آليات دعم التعاون الثنائي في مجال الرقابة على الأغذية، وتيسير حركة التجارة البينية للمنتجات الغذائية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، إلى جانب بحث فرص تبادل المعلومات العلمية والخبرات المتخصصة في مجالات التفتيش والرقابة والتحاليل المعملية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توسيع نطاق التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية، في إطار الالتزام الكامل بالمعايير الدولية المنظمة لسلامة الغذاء.

من جانبه، أعرب السفير البيلاروسي عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير منظومة الرقابة على الأغذية في مصر، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي تحقق في الإجراءات الرقابية، ومؤكدًا اهتمام بيلاروسيا بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال الحيوي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والسفارة البيلاروسية بالقاهرة، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة النظم الرقابية، ودعم سلامة وجودة المنتجات الغذائية في كلا البلدين.