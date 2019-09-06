إليسا تحيي حفلا على مسرح Olympia hall في باريس نوفمبر المقبل

تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا ضخما على مسرح أوليمبيا هول "Olympia hall" فى باريس بفرنسا أوائل شهر نوفمبر وسط عدد كبير من محبيها ومعجبيها، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء ويستمر لمدة ساعتين.



من ناحية اخرى أوشكت إليسا على الانتهاء من تحضيرات ألبومها الجديد المقرر طرحه في عيد الكريسماس المقبل، ويعد الأخير في مشوارها الفني بعد إعلانها قرار الاعتزال.



ويتعاون مع اليسا في ألبومها الجديد عدد كبير من أهم شعراء وملحنين الوطن العربي منهم أمير طعيمة، نادر عبد الله، رامي جمال، محمد رحيم، محمد يحيى. ومن لبنان زياد برجي، علي المولى، سهام الشعشاع، سليم عساف، نزار فرنيسي ومروان خوري.



يشار إلى أن آخر ألبومات إليسا "الى كل اللي بيحبوني" الذي طرحته العام الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.