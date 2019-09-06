ساليف كوليبالي يعلن فسخ عقده مع الرجاء المغربي بالتراضي

أعلن ساليف كوليبالى لاعب الأهلي السابق والرجاء المغربي الحالى فسخ تعاقده مع النادى بالتراضي، متمنيًا التوفيق للنادي خلال الفترة المقبلة.



وقال ساليف كوليبالى عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد فسخت العقد بالتراضي مع فريق الرجاء المغربي ".



وأضاف اللاعب: "اشكر الجمهور والجميع على هذه الفترة انا احبكم جميعا وكل شخص ينتقد".



يذكر أن النادى الأهلي قرر الاستغناء عن خدمات كوليبالي، خلال الانتقالات الشتوية الماضية وقيد الأنجولي جيرالدو بدلا منه في قائمة الفريق، وحرص الجهاز الفني للفريق على تكريم اللاعب وتوجيه الشكر على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق.

