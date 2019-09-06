ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساليف كوليبالي يعلن فسخ عقده مع الرجاء المغربي بالتراضي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:28 ص
ساليف كوليبالى
ساليف كوليبالى
محمد بدران
أعلن ساليف كوليبالى لاعب الأهلي السابق والرجاء المغربي الحالى فسخ تعاقده مع النادى بالتراضي، متمنيًا التوفيق للنادي خلال الفترة المقبلة.

وقال ساليف كوليبالى عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد فسخت العقد بالتراضي مع فريق الرجاء المغربي ".

وأضاف اللاعب: "اشكر الجمهور والجميع على هذه الفترة انا احبكم جميعا وكل شخص ينتقد".

يذكر أن النادى الأهلي قرر الاستغناء عن خدمات كوليبالي، خلال الانتقالات الشتوية الماضية وقيد الأنجولي جيرالدو بدلا منه في قائمة الفريق، وحرص الجهاز الفني للفريق على تكريم اللاعب وتوجيه الشكر على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق.
ساليف كوليبالي يعلن فسخ عقده مع الرجاء المغربي بالتراضي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاهلى يوافق على فسخ تعاقد حمودى بالتراضى

الرجاء المغربي يقترب من فسخ تعاقده مع ساليف كوليبالى.. اقرأ التفاصيل

علاقة محيرة.. تقارير مغربية تتساءل عن سر تمسك كارتيرون بـ كوليبالي

ترشيحاتنا

فايلر VS لاسارتي خارج الديار .. أول مواجهة لمدرب الاهلي الجديد تحدد خارطة الطريق

الحكومة تكشف خطتها لحل أزمة التوك توك

شاهد.. لحظة العثور على ثعبان بـ رأسين وأطفال يحاصرونه

الكشف عن حقيقة الحوت الطائر في إعصار دوريان

الجمارك تضبط أقراصا مخدرة في حقائب راكب بمطار القاهرة

خطر على حياتكم.. منى الشاذلي تحذر المصريين من جروب على فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور

بالأبيض والأسود..جميلة عوض بإطلالة عصرية فى أحدث جلسة تصوير

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا