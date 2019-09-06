بيكيه يكشف إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة و يعلق على فشل انضمام نيمار للفريق

كشف جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة السابق عن رأيه فى إمكانية رحيل ليونيل ميسي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2020.



وأكد بيكيه في تصريحات لـ صحيفة " ال لارجيرو " الاسبانية أن ميسي مخلص للغاية لفريق برشلونة و من الصعب رحيله عن الفريق من خلال البند الموجود في عقده و الذي يمكنه من الرحيل.



وأضاف بيكيه أن ميسي من الصعب أن يرحل عن فريقه المفضل.



أما عن فشل انضمام نيمار دي سليفا نجم فريق باريس سان جيرمان لـ فريقه القديم برشلونة فأكد أن هناك أحداث غريبه حدثت خلال فترة المفاوضات و لكن على الفريق نسيان الأمر و التركيز في الموسم الجديد.

