ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيكيه يكشف إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة و يعلق على فشل انضمام نيمار للفريق

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:11 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
ياسمين تيسير
كشف جيرارد بيكيه نجم فريق برشلونة السابق عن رأيه فى إمكانية رحيل ليونيل ميسي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية موسم 2020.

وأكد بيكيه في تصريحات لـ صحيفة " ال لارجيرو " الاسبانية أن ميسي مخلص للغاية لفريق برشلونة و من الصعب رحيله عن الفريق من خلال البند الموجود في عقده و الذي يمكنه من الرحيل.

وأضاف بيكيه أن ميسي من الصعب أن يرحل عن فريقه المفضل.

أما عن فشل انضمام نيمار دي سليفا نجم فريق باريس سان جيرمان لـ فريقه القديم برشلونة فأكد أن هناك أحداث غريبه حدثت خلال فترة المفاوضات و لكن على الفريق نسيان الأمر و التركيز في الموسم الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم يحترم برشلونة.. تعليق صادم من خالد بيومي عن رحيل نيمار من باريس سان جيرمان

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الأمريكي يتوعد تركيا: لن تحصلوا على مقاتلات إف-35

العنف الصامت .. 6 أسباب لانتشار زواج الأطفال فى مصر

بسبب حمار.. مواطن يشعل النيران في عامل بالشرقية

الحلم بالثراء .. حبس شخص 4 أيام لاتهامه بـ سرقة المساكن

اخبار البرلمان.. بعد قرار الحكومة بإحلاله.. محلية النواب تطالب بوقف استيراد التوك توك نهائيا.. 15 % من الأجر السنوي.. تعويض 8 حالات لا تستحق المعاش.. تعرف عليها

الممثل الوحيد اللي بيعمل كده.. شريف منير يتحدث عن أحمد فهمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة و جذابة.. شاهد أبرز إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

جمبسوت بالترتر الأسود .. هايدي موسى تتألق بإطلالة كلاسيك على إنستجرام

لن تصدق سعر فستان نسرين طافش في أحدث ظهور لها .. صور