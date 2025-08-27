فوائد السمسم المذهلة.. يعالج البكتيريا ومشاكل الأسنان والفم

يعد السمسم من المواد الطبيعية التى تمتلك مذاقا شهيا ولكن ما لا يعلمه كثيرون، ووفقا لما جاء في موقع ويبمد نكشف لكم معلومات غير معروفة عن فوائد السمسم.

البكتيريا



إن النشاط المضاد للبكتيريا في بذور السمسم يحارب عدوى المكورات العنقودية والتهاب الحلق العقدي وكذلك فطريات الجلد الشائعة، مثل قدم الرياضي .

صحة الفم

يمكن لبذور السمسم التخلص من البكتيريا المسببة لتراكم البلاك على أسنانك.

وثبت أن المضمضة بالزيت، وهي ممارسة قديمة، تُحسّن صحة الفم ونظافة الأسنان عند ممارستها بانتظام وبشكل صحيح.

يُعد زيت السمسم من أكثر الزيوت شيوعًا في هذه الممارسة، حيث يتم المضمضة بملعقة كبيرة من الزيت في الفم عند الاستيقاظ صباحًا.