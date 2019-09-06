ميركل تدعو لحل سلمي للأوضاع في هونج كونج

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إنها ناقشت التطورات في هونج كونج مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ودعت إلى حل سلمي للأوضاع في المدينة.



وقال لي في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل في بكين إن الصين تريد منع الاضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة التي هزتها الاحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية.



وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها منفتحة على الاستثمار الصيني وإنها ترحب باستثمار جميع الشركات الصينية في ألمانيا.



لكنها أضافت أن ألمانيا تفحص الاستثمارات في قطاعات استراتيجية محددة والبنية التحتية المهمة.



أدلت ميركل بتلك التصريحات في بكين خلال زيارة تقوم بها إلى الصين.