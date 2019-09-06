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اقتصاد

المجتمعات العمرانية تتابع تنفيذ وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
أمنة عبد العظيم
عقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، لقاء مع مسئولي شركات المقاولات العاملة في مشروع وحدات الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، والتى يتم تنفيذها بمدينة بدر، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع، وإزالة العقبات التي تواجه عملية التنفيذ، ولسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات في الموعد المقرر، وذلك بحضور المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولي جهاز المدينة.

وحث المهندس كمال بهجات، خلال اللقاء، الشركات العاملة بالمشروع على سرعة النهو في المواعيد المقررة، لأهمية المشروع، وكذا الجودة في التشطيبات، واختيار أفضل العينات.

وأكد المهندس، كمال بهجات، خلال اللقاء، ضرورة الالتزام بتنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع، وكذا تسهيل كافة الإجراءات أمام الشركات، وضرورة المتابعة الدورية من قِبلِ مسئولي جهاز المدينة لإزالة أية عقبات، وأنه سيتم عقد لقاءات دورية وبصفة مستمرة مع الشركات ومسئولي المشروع حتى يتم الانتهاء من التنفيذ.

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