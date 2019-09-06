هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو زارتنا البركة ؟.. المفتي السابق يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجوز قول «زارنا النبي للضيف»، معلقًا: أن هذا نوعا من التشبع لا يوجد فى أي دولة من دول العالم إلا فى مصر، ولا فى أى لغة أيضًا.





وأضاف« جمعة فى إجابته عن سؤال:«هل يجوز قول زارنا النبي للضيف أو زارتنا البركة؟»، عبر موقعه على « يوتيوب»،أن المصريين إذا زارهم عزيز؛ يشبهون زيارته بزيارة النبي – صلى الله عليه وسلم-، وفى ذلك تعظيم لرسول الله، لأن ذلك الشخص لم يجد من العبارات ما يعبر به عن مدى سعادته بزيارة ذلك العزيز، سوى أن يشبهه وكأنه قد هلَ عليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم .





وتابع: أن هذا من تحويل العقائد إلى برامج عمل، تؤثر فى أمور ثلاث وهي: أولًا: اللغة، وثانيًا: قواعد التفكير المستقيم، وثالثًا: فى الحياة الاجتماعية، موضحًا: " كنا نجد البائعين الجائلين منذ 50 سنة، وهم ينادون على سلعتهم : بالصلاة على النبى، بأن يقول أحدهم: يا جمال النبي، وكأن جمال سلعته: ذكره بجمال المحبوب لدى الكافة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-".





وأشار إلى أن هذا الأمر الذى لا نجده إلا فى المجتمع المصرى، والذى تشبعت روحانياته بالإسلام منذ قديم الأزل، ظاهرةً فى العبارات المتكررة بين بعضهم البعض، كقولهم فيما بينهم للتراضى:«لأجل النبي، صلى على النبى»،مبينًا: أن هذا الوجدان المتشبع بالعقيدة الإسلامية، بدأت طرح هذه الأسئلة عن الأمور المتصلة به: " منذ ظهور النابتة، الذين لا يقدرون الحب ولا يعرفونه".



