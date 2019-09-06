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فن

اخبار الفن.. أول تعليق من نيكي ميناج بعد اعتزالها.. حالة سيمون أسمر الصحية.. ظهور نادر لـ نبيل الحلفاوي وهو ملاكم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:27 م
اخبار الفن
اخبار الفن
سعيد فراج
نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

شورت وكلابظ وبوكس.. نبيل الحلفاوي يكشف عن صورة نادرة له

طرح أحد متابعي الفنان نبيل الحلفاوي، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، تساؤلًا عليه في تغريدة حملت صورة له وهو يرتدي شورت وكلابظ وتيشيرت، حيث يلعب كان الـ بوكس، في سن الشباب، متسائلًا، إن كانت هذه هي صورة الفنان الحقيقية أم لا.


مي كساب تكشف عن شخصيتها في مسلسل اللعبة

نشرت الفنانة مي كساب، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بـ لوك جديد، كشفت من خلاله أن لوك شخصية «شيماء» التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل «اللعبة» مع الفنانين هشام ماجد وشيكو.


أول تعليق من نيكي ميناج بعد اعتزالها الغناء

حالة كبيرة من الجدل انتابت متابعي المغنية العالمية نيكي ميناج، بعد إعلانها عن اعتزال الفن والتقاعد من أجل عائلتها وحبيبها، ليسيطر الحزن بعد ذلك على متابعيها، الذين أبدوا اندهاشهم من قرارها المفاجئ.


تدهور الحالة الصحية لصانع النجوم اللبنانية سيمون أسمر

كشفت العديد من المواقع اللبنانية الإخبارية، عن تعرض المخرج سيمون أسمر لأزمة صحية دخل على أثرها أحد المستشفيات في لبنان، على خلفية صراعه مع الفشل الكلوي منذ سنوات.

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شورت وكلابظ وبوكس.. نبيل الحلفاوي يكشف عن صورة نادرة له

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