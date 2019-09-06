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الأوقاف: اجتماع مشترك بأكاديمية الأوقاف لأكثر من 100 قيادة من التعليم والشباب

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:02 م
الاوقاف
الاوقاف
محمود ضاحي
قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار التعاون والتنسيق وزارات الأوقاف، والتربية والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة سيتم عقد اجتماع مشترك يوم الأحد القادم بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة يضم أكثر من مائة قيادة من ممثلي هذه الوزارات على مستوى المديريات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة، أن الهدف تعزيز أسس وآليات التعاون بين هذه المديريات في العمل المشترك على رفع مستوى الوعي بالقضايا الوطنية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء الوطني والمواطنة المتكافئة ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتحصين النشء والشباب وسائر أبناء المجتمع من الفكر المتطرف والأفكار الضالة والمنحرفة، وتقوية أواصر العمل الجماعي في خدمة المجتمع في مختلف المجالات، ولا سيما في قضايا الوعي والثقافة وبناء الشخصية الوطنية، وتحقيق الذات على أرضية وطنية وإنسانية مشتركة، مع العمل على تعظيم دور القيم الأخلاقية والإنسانية في حياتنا ومجتمعنا.

من ناحية أخرى أوضحت الوزارة أن استراتيجيتها الدعوية في هذه المرحلة تركز على ثلاثة محاور تعطيها أولوية خاصة، وهي المحور الأول تعميق وترسيخ الجوانب الإيمانية التي تقوي صلة العبد بربه، وتعظم في نفسه حسن المراقبة لله عز وجل في سره وعلنه.

وأضافت المحور الثاني العمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية والانتماء الوطني وفقه المواطنة والعيش المشترك في نفوس أبناء المجتمع جميعا، والمحور الثالث: بناء الدولة الوطنية والحفاظ عليها والعمل على رقيها ونهضتها.

وأشارت إلى أن المؤتمر الدولي الثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجاري الإعداد له تحت عنوان: “فقه بناء الدول رؤية فقهية عصرية” بحضور نحو ثلاثمائة عالم من مصر ومختلف دول العالم ، بمشاركة دولية واسعة وعلى مستوى متميز من أهل العلم والفكر والثقافة وقيادات المؤسسات الدينية الرسمية من مختلف دول العالم سيناقش أكثر من أربعين بحثا خلال جلسات المؤتمر التي تعقد على مدار يومين كاملين.

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