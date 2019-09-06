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فن

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:37 م
صدى البلد يكرم الموزع
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
آيه عاطف - تصوير: عز حسين
حل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مساء اليوم الجمعة، ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري، لتكريمه عن أعماله الفنية، خاصة الجديدة منها والذي طرحت خلال الفترة الماضية، وما يتم التحضير له مستقبلا.

في بداية الندوة، تحدث أحمد إبراهيم عن مسمى (الموزع الموسيقي) والفرق بينه وبين الملحن، وتطرق في الحديث إلى سبب عدم معرفة الجمهور بالموزع على الرغم من شهرة الأغاني التي يقدمها وتحقيقها نجاحا كبيرا.

وتحدث أحمد إبراهيم في الندوة أيضًا عن الأعمال التي طُرحت له مؤخرًا، مثل أغنية «جابوا سيرته» للفنانة أصالة، والتي حققت نجاحا كبيرا في ألبومها الأخير «في قربك»، متطرقًا إلى بعض الشائعات والأقاويل التي أثيرت مؤخرًا ورد عليها بالتفصيل.

كما كشف أحمد إبراهيم في ندوته، عن كواليس تعاونه مع الكينج محمد منير لأول مرة في أغنيته الأخيرة «مهموم» والتي حققت نجاحًا كبيرًا، لافتًا إلى أجدد أعماله الفنية التي يحضر لها خلال الفترة الحالية، وستنشر أخبارها تباعًا على موقع «صدى البلد» الإخباري.

تعاون أحمد، مع العديد من نجوم الوطن العربي الذي أضاف لهم نجاحات كثيرة، حيث تعاون مع أصالة مؤخرًا في أغنية "جابوا سيرته" والتي طرحتها ضمن أغاني ألبومها الأخير، ذلك بجانب أغنية "مهموم" للكينج منير، و"ياما ياما" لهيثم شاكر، و"عارف" لـ مصطفى قمر وغيرها.

يذكر أن حصل مؤخرًا الموزع أحمد إبراهيم علي الجائزة الدولية "جلوبال ميوزك أوردز" الميدالية الفضية (الأعمال المتميزة)، وذلك عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدًا"، التي غنتها زوجته النجمة أنغام.
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور
صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

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