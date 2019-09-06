ظهور رائد فضاء في فيصل يثير ضجة بمواقع التواصل.. شاهد ماذا حدث

تداول رواد فيسبوك، مقطع فيديو ساخرا، لشاب يرتدي بذلة، تشبه التي يرتديها رواد الفضاء، ويسير بإحدى المناطق في حي فيصل بمحافظة الجيزة.



ويوضح الفيديو، رجلا يرتدي بذلة رائد فضاء وكأنه يسير على سطح المريخ او القمر ، بينما يمر بجواره توك توك في مشهد ساخر وغير متوقع.



وأثار الفيديو سخرية رواد موقع التواصل الإجتماعي، لظهور الشاب وهو مرتديًا ملابس رواد الفضاء ويسير بإحدى المناطق الشعبية وسط ذهول المارة.



